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Новосибирские ученые нашли способ утолять голод горькой красной рябиной

Новосибирские ученые создали первую в мире пищевую добавку из плодов рябины. Несмотря на горечь, теперь ягода доступна для широкого применения, сообщает НТВ.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Химики говорят, что ягоду не принято добавлять в пищу, хотя она содержит много питательных веществ. Они выделили из плодов все полезные элементы. Теперь рябина может стать одним из главных источников витамина С для российской пищевой промышленности.

Ягода обладает целым комплексом биологически активных веществ. В ней большое количество флавоноидов, витамина C, антиоксидантов, бета-каротина. Но пока все эти полезные вещества достаются птицам.

Специалисты Новосибирского института химии твердого тела вместе с сотрудниками технического дробили и сушили ягоду при низкой температуре. В итоге получили порошок с нейтральным вкусом. В нем, говорят ученые, сохранились все полезные свойства ягоды. Его можно принимать в капсулах и добавлять в пищу.

Витамины и антиоксиданты в порошковом виде, как уверяют ученые, можно получить из любого растения. Здесь уже проводили опыты с клюквой, брусникой, побегами облепихи, зеленым чаем. Готовые продукты приправленные добавкой, говорят в институте, помогут справиться не только с явным, но и с так называемым скрытым голодом — знакомым каждому ощущению, когда «хочется чего-то не знаю чего».

Испытания на людях, шутят ученые, добавка уже прошла. Первую партию ягодного порошка смешанного с творогом предложили в институтской столовой коллегам и студентам. Съели все.

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