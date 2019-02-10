Новосибирские ученые нашли способ утолять голод горькой красной рябиной

Новосибирские ученые создали первую в мире пищевую добавку из плодов рябины. Несмотря на горечь, теперь ягода доступна для широкого применения, сообщает НТВ.

Химики говорят, что ягоду не принято добавлять в пищу, хотя она содержит много питательных веществ. Они выделили из плодов все полезные элементы. Теперь рябина может стать одним из главных источников витамина С для российской пищевой промышленности.

Ягода обладает целым комплексом биологически активных веществ. В ней большое количество флавоноидов, витамина C, антиоксидантов, бета-каротина. Но пока все эти полезные вещества достаются птицам.

Специалисты Новосибирского института химии твердого тела вместе с сотрудниками технического дробили и сушили ягоду при низкой температуре. В итоге получили порошок с нейтральным вкусом. В нем, говорят ученые, сохранились все полезные свойства ягоды. Его можно принимать в капсулах и добавлять в пищу.

Витамины и антиоксиданты в порошковом виде, как уверяют ученые, можно получить из любого растения. Здесь уже проводили опыты с клюквой, брусникой, побегами облепихи, зеленым чаем. Готовые продукты приправленные добавкой, говорят в институте, помогут справиться не только с явным, но и с так называемым скрытым голодом — знакомым каждому ощущению, когда «хочется чего-то не знаю чего».

Испытания на людях, шутят ученые, добавка уже прошла. Первую партию ягодного порошка смешанного с творогом предложили в институтской столовой коллегам и студентам. Съели все.