Обнаруженный на Алтае «гибрид двух людей» попал в мировой рейтинг «Открытие года»

В топ-10 важнейших открытий года по версии журнала Science попали два российские находки. Это останки первого «гибрида» двух древних людей, обнаруженные археологами в Денисовой пещере в Алтайском крае, а также первые органические следы древнейших многоклеточных животных Земли, открытые в Архангельской области, пишет РИА Новости.

Летом 2018 года стало известно, что палеогенетики изучили ДНК из останков древних людей, которые несколько лет назад обнаружили в Денисовой пещере на Алтае, и выяснили, что часть из них были «гибридами» неандертальцев и «денисовцев».

Ученые нашли останки 13-летней девочки (проживала 90 тыс. лет назад), чьим отцом был «денисовец», а матерью — женщина-неандерталец. Ученые воскресили геном девушки, и нашли в нем следы как неандертальской, так и денисовской ДНК в примерно равной пропорции — 38% и 42%.

«Конечно, неандертальцы и денисовцы жили в разных регионах Земли и они, скорее всего, редко могли сталкиваться друг с другом. Но когда подобные встречи происходили, эти люди, похоже, нередко вступали в контакты и оставляли потомство — гораздо чаще, чем мы считали раньше», — заявил знаменитый палеогенетик Сванте Паабо.

Что известно о находках из Денисовой пещеры

В 2010 году тот же Паабо заявил об открытии «третьего» вида людей, останки которых нашли в Денисовой пещере. До этого ученые считали, что «денисовцы» были родичами неандертальцев, которые жили в пещере примерно 50 тысяч лет назад. Выяснилось, что «денисовцы» возникли гораздо раньше, чем предполагали ученые, и были отдельным подвидом людей. Следы их ДНК остались в геномах современных полинезийцев, индейцев Южной Америки и ряда народов Юго-Восточной Азии.