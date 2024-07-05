Студент Политеха разработал улучшенную конструкцию ротора для производства пасты.

Магистрант Политехнического университета Иван Руденко в рамках выпускного проекта создал новый тип ротора для коллоидной мельницы. Теперь она может производить еще больше арахисовой пасты. В чем уникальность разработки и почему именно арахисовая паста (и что еще) — в материале altapress.ru.

«Можно делать и у нас»

Иван Руденко также является основателем компании «Real Will», занимающейся производством арахисовой пасты и других продуктов спортивного питания. Качественное оборудование здесь просто необходимо. Начало проекта было положено еще в 2016 году, когда молодой ученый обучался в Политехническом университете на бакалавриате.

В то время активно набирало популярность спортивное питание. Арахисовая паста — излюбленный продукт для спортсменов, так как является источником белка и полезных жирных кислот.

«Попробовав пасту, я подумал, что это именно тот продукт, которого не хватает на российском рынке и производством которого я бы хотел заняться, — рассказал Иван Руденко. — Поэтому на кафедре при университете начал пробовать дробить арахис. Тестировали несколько видов оборудования для получения разного помола, и это меня затянуло. Это и стало отправной точкой для создания компании с собственным оборудованием».

Разобрать и собрать с нуля

Техника — еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться ввиду санкций.

За годы опыта Иван Руденко отметил, что на рынке просто нет оптимального оборудования для измельчения арахиса. На практике молодой ученый выявил ряд недостатков у имеющихся моделей — дороговизну, устаревшую конструкцию, ограниченность в регулировках и вариативности видов помола.

А главный недостаток — мельницы для арахиса имеют лишь один вид настроек, которая на выходе дает одну степень помола. А это значительно сужает ассортимент конечной продукции.

«До модернизации оборудование у нас было китайское. Мы его разобрали до молекул и начали перечерчивать, заново конструировать, — вспоминает изобретатель. — Пришла идея улучшить его. В эксперименте мы изменили главный рабочий орган, ротор, и в итоге получили уникальное оборудование, лучше прежнего по ряду характеристик. Аналогов ему нет ни в Китае, ни в Америке — стране, которая буквально является законодателем арахисовой пасты».

Смолоть любую пасту

Главное преимущество нового ротора — в его универсальности.

Модификации позволили дробить разные семена и выбирать крупность помола. Достигается это за счет особенности нового ротора — его сборной конструкции. На основу ротора нанизываются разные комбинации шестеренок в зависимости от желаемого результата. В итоге не нужно покупать много коллоидных мельниц под разные виды пасты, стоит лишь поменять несколько деталей в главном рабочем органе.

Студент Политеха разработал улучшенную конструкцию ротора для производства пасты. Предоставлено altapress.ru Студент Политеха разработал улучшенную конструкцию ротора для производства пасты. Предоставлено altapress.ru Студент Политеха разработал улучшенную конструкцию ротора для производства пасты. Предоставлено altapress.ru Студент Политеха разработал улучшенную конструкцию ротора для производства пасты. Предоставлено altapress.ru Студент Политеха разработал улучшенную конструкцию ротора для производства пасты. Предоставлено altapress.ru

Более того, модернизированный вариант ротора позволяет работать в оптимальных температурных режимах, что улучшает качество конечного продукта.

Самым сложным этапом работы стали опыты. На руках у изобретателя не было ни готовых формул, ни заготовок. Арахисовая паста — слишком нетипичный продукт для Алтая. Поэтому все делали сами, методом проб и ошибок, совершенствуя оборудование раз за разом.

«Попыток было очень много, — вспоминает Иван Руденко. — Полтора года интенсивной работы в магистратуре, и в апреле 2024 года мы уже внедрили модернизированное оборудование на свое производство».

Свое, родное

Иван Руденко рассказал, что благодаря модернизированному оборудованию в компании начали разрабатывать пасту на отечественном сырье.

«Первым, что пришло на ум, были ядра подсолнечника. Тогда начали разработку русского продукта, который можно производить, не завися от зарубежного сырья, в любое время. Подсолнечник и мед у нас будут всегда», — поделился Иван Руденко.

Так в производство были запущены новые виды паст — из ядра подсолнечника и шоколада, из тыквенных семечек и кедрового ореха. Площадкой для испытаний стало производственное помещение компании, а лабораторию для исследований предоставил Политехнический университет, куда Иван поступил в магистратуру.

Студент Политеха разработал улучшенную конструкцию ротора для производства пасты. Предоставлено altapress.ru

По словам Ивана Руденко, новое оборудование показало себя прекрасно. Модифицированный ротор позволил расширить ассортимент выпускаемых продуктов компании. Агрегат способен производить около одной тонны в час.

Разработчик поделился, что скоро собирается запатентовать свою разработку.

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