Студент Политеха разработал улучшенную конструкцию ротора для производства пасты.

«Можно делать и у нас»
Иван Руденко также является основателем компании «Real Will», занимающейся производством арахисовой пасты и других продуктов спортивного питания. Качественное оборудование здесь просто необходимо. Начало проекта было положено еще в 2016 году, когда молодой ученый обучался в Политехническом университете на бакалавриате.
В то время активно набирало популярность спортивное питание. Арахисовая паста — излюбленный продукт для спортсменов, так как является источником белка и полезных жирных кислот.
«Попробовав пасту, я подумал, что это именно тот продукт, которого не хватает на российском рынке и производством которого я бы хотел заняться, — рассказал Иван Руденко. — Поэтому на кафедре при университете начал пробовать дробить арахис. Тестировали несколько видов оборудования для получения разного помола, и это меня затянуло. Это и стало отправной точкой для создания компании с собственным оборудованием».
Разобрать и собрать с нуля
Техника — еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться ввиду санкций.
За годы опыта Иван Руденко отметил, что на рынке просто нет оптимального оборудования для измельчения арахиса. На практике молодой ученый выявил ряд недостатков у имеющихся моделей — дороговизну, устаревшую конструкцию, ограниченность в регулировках и вариативности видов помола.
А главный недостаток — мельницы для арахиса имеют лишь один вид настроек, которая на выходе дает одну степень помола. А это значительно сужает ассортимент конечной продукции.
«До модернизации оборудование у нас было китайское. Мы его разобрали до молекул и начали перечерчивать, заново конструировать, — вспоминает изобретатель. — Пришла идея улучшить его. В эксперименте мы изменили главный рабочий орган, ротор, и в итоге получили уникальное оборудование, лучше прежнего по ряду характеристик. Аналогов ему нет ни в Китае, ни в Америке — стране, которая буквально является законодателем арахисовой пасты».
Смолоть любую пасту
Главное преимущество нового ротора — в его универсальности.
Модификации позволили дробить разные семена и выбирать крупность помола. Достигается это за счет особенности нового ротора — его сборной конструкции. На основу ротора нанизываются разные комбинации шестеренок в зависимости от желаемого результата. В итоге не нужно покупать много коллоидных мельниц под разные виды пасты, стоит лишь поменять несколько деталей в главном рабочем органе.
Более того, модернизированный вариант ротора позволяет работать в оптимальных температурных режимах, что улучшает качество конечного продукта.
Самым сложным этапом работы стали опыты. На руках у изобретателя не было ни готовых формул, ни заготовок. Арахисовая паста — слишком нетипичный продукт для Алтая. Поэтому все делали сами, методом проб и ошибок, совершенствуя оборудование раз за разом.
«Попыток было очень много, — вспоминает Иван Руденко. — Полтора года интенсивной работы в магистратуре, и в апреле 2024 года мы уже внедрили модернизированное оборудование на свое производство».
Свое, родное
Иван Руденко рассказал, что благодаря модернизированному оборудованию в компании начали разрабатывать пасту на отечественном сырье.
«Первым, что пришло на ум, были ядра подсолнечника. Тогда начали разработку русского продукта, который можно производить, не завися от зарубежного сырья, в любое время. Подсолнечник и мед у нас будут всегда», — поделился Иван Руденко.
Так в производство были запущены новые виды паст — из ядра подсолнечника и шоколада, из тыквенных семечек и кедрового ореха. Площадкой для испытаний стало производственное помещение компании, а лабораторию для исследований предоставил Политехнический университет, куда Иван поступил в магистратуру.
По словам Ивана Руденко, новое оборудование показало себя прекрасно. Модифицированный ротор позволил расширить ассортимент выпускаемых продуктов компании. Агрегат способен производить около одной тонны в час.
Разработчик поделился, что скоро собирается запатентовать свою разработку.
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