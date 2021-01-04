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4 января
Популярная наука

Не только COVID. Из стены здания в знаменитом Ухане стал вылетать гигантский космолет

Незадолго до Нового года на фасаде одного из торговых центров в знаменитом городе Ухань (в котором, вероятно, начал распространяться коронавирус) появилась гигантская футуристическая «живая» картина. Из стены здания медленно «выплывает» космический корабль, а потом рука гигантского киборга. Видеоролик публикует Intagram китайского издания.

Голограмма на ТЦ в городе Ухань.
Голограмма на ТЦ в городе Ухань.
@chinadailynews

По сути это — большой экран, изогнутый под углом 90 градусов. Помимо рекламы, на нем демонстрируются специальные ролики с трехмерным эффектом, рассказывает Rozetked.

Особенно впечатляет видео, в котором космический корабль будто вот-вот вылетит за пределы здания. Затем из здания как будто появляется гигантская рука киборга.

Как сообщают китайские СМИ, это не единственный ролик с подобным эффектом. А вариант с кораблем существует в ночной и дневной версиях.

Эффект глубины можно наблюдать без специальных устройств и очков, но только под определенным углом.

По данным китайских СМИ, до Уханя такие 3D-дисплеи появились еще в нескольких китайских городах.

Голограммы используют в рекламе. Но китайские СМИ утверждают, что дело не только в этом: такие фантастические образы показывают будущее — и, видимо, вдохновляют изобретателей.

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