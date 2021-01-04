Не только COVID. Из стены здания в знаменитом Ухане стал вылетать гигантский космолет

По сути это — большой экран, изогнутый под углом 90 градусов. Помимо рекламы, на нем демонстрируются специальные ролики с трехмерным эффектом, рассказывает Rozetked.
Особенно впечатляет видео, в котором космический корабль будто вот-вот вылетит за пределы здания. Затем из здания как будто появляется гигантская рука киборга.
Как сообщают китайские СМИ, это не единственный ролик с подобным эффектом. А вариант с кораблем существует в ночной и дневной версиях.
Эффект глубины можно наблюдать без специальных устройств и очков, но только под определенным углом.
По данным китайских СМИ, до Уханя такие 3D-дисплеи появились еще в нескольких китайских городах.
Голограммы используют в рекламе. Но китайские СМИ утверждают, что дело не только в этом: такие фантастические образы показывают будущее — и, видимо, вдохновляют изобретателей.