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Пернатые философы. У ворон были обнаружены черты «человеческого сознания»

Открытие сделали ученые из Германии. Они выяснили, что пернатые как и люди способны переживать субъективный опыт. Об это пишет «Русская планета» со ссылкой на Naked Science.

Ворон.
Ворон.
Pixabay.com.

Оказалось, что вороны прекрасно понимают, что происходит во внешнем мире. Специалисты провели эксперимент, благодаря которому выяснили, что птицы воспринимают сенсорную информацию сознательно.

До этого считалось, что подобные реакции характерны только для приматов. А их мозг в чем-то схож с человеческим.

Нейробиологические исследования показали, что вороны могут обдумывать содержание своего собственного разума. Эти птицы имеют высокий интеллект и владеют аналитическим способом мышления.

Ранее сообщалось, что группа ученых провела ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что избыточный жир, сконцентрированный именно в области живота, ведет к преждевременной смерти, несмотря на индекс массы тела в целом.

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