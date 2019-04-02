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Психологи раскрыли способ моментально улучшить скверное настроение

Группа американских психологов из Университета штата Айова выяснила, как можно быстро улучшить настроение, сообщил журнал Journal of Happiness Studies.

Смайлик. Счастье.
Смайлик. Счастье.
СС0

Специалисты взяли почти 500 студентов, разделили их на четыре группы и попросили гулять в течении 12 минут и думать на разные темы.

Первая группа желала добра встречным людям, студенты второй группы представляли, какие общие чувства они испытывают с другими людьми. Третья группа думала о своем превосходстве над окружающими. Четвертой группе пришлось оценивать внешний вид людей.

Выяснилось, что настроение двух последних групп оставалось на прежнем уровне или даже ухудшилось, появилась тревожность. Студенты первых двух групп, напротив, улучшили настроение и показали высокие уровни удовлетворенности и счастья.

Ученые отметили, что чувства доброты к окружающим можно использовать для уменьшения беспокойства, увеличения счастья, эмпатии и установления социальных контактов.

В 2017 году уровень счастья в мире упал до самой низкой отметки за все последнее десятилетие, сообщал институт Gallup по итогам проведенного его сотрудникам опроса 145 тысяч жителей 147 стран.

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