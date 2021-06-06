Рогозин: ученые Роскосмоса не хотят рисковать, чтобы не злить прокурора

Об этом он сообщил на международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня, пишет РИА «Новости».
«У нас в регламенте работ с бюджетными деньгами обязательно научно-исследовательская работа должна закончиться опытно-конструкторской работой. И если научно-исследовательская работа заканчивается ничем, то это считается поводом, чтобы прокурор позвонил вам и сделал вам „ай-ай-ай“», — рассказал Рогозин.
Поэтому ученые и инженеры «Роскосмоса» опасаются начинать исследования, которые «могут закончиться фиаско», добавил глава «Роскосмоса».