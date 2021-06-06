Рогозин: ученые Роскосмоса не хотят рисковать, чтобы не злить прокурора

Законодательство Российской Федерации не позволяет ученым «Роскосмоса» проводить рискованные исследования, которые могут не завершиться созданием итоговой продукции, рассказал руководитель корпорации Дмитрий Рогозин.

Об этом он сообщил на международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня, пишет РИА «Новости».

«У нас в регламенте работ с бюджетными деньгами обязательно научно-исследовательская работа должна закончиться опытно-конструкторской работой. И если научно-исследовательская работа заканчивается ничем, то это считается поводом, чтобы прокурор позвонил вам и сделал вам „ай-ай-ай“», — рассказал Рогозин.

Поэтому ученые и инженеры «Роскосмоса» опасаются начинать исследования, которые «могут закончиться фиаско», добавил глава «Роскосмоса».