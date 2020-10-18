«Роскосмос» анонсировал запуск биологического «Ковчега»

В 2024 году силами госкорпорации «Роскосмос» на орбиту будет выведен биологический спутник «Ковчег».

Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает РИА «Новости».

Эксперимент, который запланировано провести совместно с МГУ, должен дать ответы на вопрос, что происходит с живыми организмами в условиях так называемого «дальнего космоса».

Для этого в течение четырех недель «Ковчег» будет находится на орбите на расстоянии около 20 тыс км от земли.

Ранее Рогозин анонсировал запуск еще двух биологических спутников. Первый называется «Возврат МКА», второй — «Бион-М».

Их запуск запланирован в «Роскосмосе» на 2023−2025 годы.