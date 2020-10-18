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«Роскосмос» анонсировал запуск биологического «Ковчега»

В 2024 году силами госкорпорации «Роскосмос» на орбиту будет выведен биологический спутник «Ковчег».

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
roscosmos.ru

Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает РИА «Новости».

Эксперимент, который запланировано провести совместно с МГУ, должен дать ответы на вопрос, что происходит с живыми организмами в условиях так называемого «дальнего космоса».

Для этого в течение четырех недель «Ковчег» будет находится на орбите на расстоянии около 20 тыс км от земли.

Ранее Рогозин анонсировал запуск еще двух биологических спутников. Первый называется «Возврат МКА», второй — «Бион-М».

Их запуск запланирован в «Роскосмосе» на 2023−2025 годы.

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