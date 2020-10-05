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Россия отправит миссию по поиску жизни на Венере

Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере. Об этом заявили в Научно-производственном объединении имени Лавочкина, сообщает Lenta.

Венера.
Венера.
СС0

Российская программа исследования Венеры включает три миссии в 2029—2034 годах. Первая — «Венера-Д» с запуском в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы планеты.

Задача второй миссии, которую планируется отправить в июне 2031 года, заключается в продолжении исследования атмосферы планеты.

Третья миссия будет отправлена в июне 2034 года, ее задача — доставка на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.

Однако программу исследования планеты могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для изучения возможных признаков жизни в атмосфере.

Ранее астрономы обнаружили в верхних слоях планеты загадочные следы фосфина. Найденное соединение является продуктом жизнедеятельности живых организмов. НАСА заявило, что настало время уделить изучению Венеры первостепенное внимание.

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