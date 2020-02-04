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Ученые выяснили, под какой будильник лучше просыпаться

Человек просыпается быстрее и чувствует себя бодрее при использовании мелодичных звуков будильника, установили ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия). Об этом сообщило РИА «Новости».

Будильник.
Будильник.
СС0.

Ученые пришли к такому выводу по итогам научного эксперимента, в котором участвовали 50 человек. Добровольцы с помощью специально разработанного онлайн-опроса фиксировали свое состояние, включая чувство сонливости, бодрость и другие ощущения, после пробуждения при использовании разных сигналов будильника

Наблюдения показали, что громкость, продолжительность сигнала и другие параметры практически не влияли на качество пробуждения. При этом тип звукового сигнала имел значительное влияние на самочувствие участников эксперимента.

Так, добровольцы, чей будильник проигрывал какую-либо мелодию, а не издавал громкие и резкие звуки, испытывали чувство утренней сонливости реже. Также ученые выяснили, что чем мелодичнее были сигналы, тем менее выраженным было это состояние.

«Все мы предполагали, что классическое резкое „пи-пи-пи“ будильника должно максимально быстро и качественно пробуждать человека, однако наши опыты показали, что более мелодичные трели были более успешными в этом отношении. Это стало большой неожиданностью», — заявил автор исследования Стюарт Макфарлейн.

По мнению соавтора исследования, адъюнкт-профессора Адриана Дайера, неестественные и резкие сигналы, обычно издаваемые будильниками, нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения, что негативно сказывается на самочувствии человека.

Ученые надеются, что дополнительные исследования позволят выявить звуковой сигнал будильника, который обеспечит наиболее качественное пробуждение.

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