Российские ученые нашли новые доказательства жизни на Венере

Ученые пришли обработали с помощью новых технологий старые изображения поверхности планеты, которые были сделаны еще советскими аппаратами в 1975—1982 годах.
Новая обработка снимков показала на поверхности медленно передвигающиеся объекты с устойчивой структурой. Ученые сумели различить 18 гипотетических существ, среди которых ящерица, гриб, стебель растения, скорпион. Эти существа от снимка к снимку движутся. Причем, по мнению исследователей, делают это самостоятельно.
Исследователи отметили, что существа появляются в кадре спустя время после приземления космических аппаратов, а значит были засыпаны грунтом и выбрались на поверхность из-под завалов самостоятельно.
«Расчет показал, что вероятность случайного возникновения изображений упорядоченных структур из-за шумов радиолинии исчезающе мала», — говорится в статье.
Ученые считают, что инопланетная форма жизни может в корне отличаться от привычной человечеству. Российские исследователи предположили, что жизнь на Венере будет азотной, в противовес земной углеродной.