Российские ученые нашли новые доказательства жизни на Венере

На соседней Венере может существовать форма жизни, основанная на неизвестных науке принципах, предполагают ученые из Института космических исследований РАН и Института катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН. Ученые обнаружили на снимках с поверхности соседней планеты медленно передвигающиеся объекты. Фото напечатанны в последнем номере журнала «Успехи физических наук».

Ученые пришли обработали с помощью новых технологий старые изображения поверхности планеты, которые были сделаны еще советскими аппаратами в 1975—1982 годах.

Новая обработка снимков показала на поверхности медленно передвигающиеся объекты с устойчивой структурой. Ученые сумели различить 18 гипотетических существ, среди которых ящерица, гриб, стебель растения, скорпион. Эти существа от снимка к снимку движутся. Причем, по мнению исследователей, делают это самостоятельно.

Исследователи отметили, что существа появляются в кадре спустя время после приземления космических аппаратов, а значит были засыпаны грунтом и выбрались на поверхность из-под завалов самостоятельно.

«Расчет показал, что вероятность случайного возникновения изображений упорядоченных структур из-за шумов радиолинии исчезающе мала», — говорится в статье.

Ученые считают, что инопланетная форма жизни может в корне отличаться от привычной человечеству. Российские исследователи предположили, что жизнь на Венере будет азотной, в противовес земной углеродной.