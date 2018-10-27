Российские ученые научились делать топливо из грибов

Подобное ученые делали и раньше, но для синтеза требовалось два катализатора. Теперь — один. Это проще и дешевле.

Ученые давно делают биотопливо — из сои, рапса и многих других быстрорастущих злаков. Экологи, просчитав все выбросы СО2 и других парниковых газов, произведенных во время выращивания биотоплива, считают переход на такие виды топлива малоцелесообразным, так как климатический ущерб от вырубки лесов под плантации сырья превышает пользу от частичного отказа от ископаемых видов топлива.

В МГУ создали катализатор, который позволяет использовать биологическое сырье, лишенного этого недостатка — обычные грибы. Для их выращивания не нужны специальные поля, солнце и другие вещи, которые могут влиять на климат. Вдобавок, дрожжи и прочие одноклеточные грибки растут гораздо быстрее, чем это делают растения, и требуют для этого лишь сахар и некоторые другие нутриенты.

У грибного биотоплива масса преимуществ по сравнению с классическим «биодизелем», состоящим из простых эфиров масляных кислот. Ученые говорят, их детище может дольше храниться, а также оно ближе по свойствам к «обычным» нефтепродуктам, что упрощает разработку и эксплуатацию автомобилей и двигательных установок.