Российский ученый предсказал появление «второй Луны»

Авдеев отметил, что взрыв звезды Бетельгейзе, который ожидают в ближайшие десятки-сотни тысяч лет, будут видеть на Земле.

«Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью», — рассказал ученый.

Он напомнил, что в конце 2019 года одна из самых ярких звезд Бетельгейзе начала быстро терять видимую светимость.

Предполагалось, что звезда может взорваться в ближайшее время. Но ученые установили, что причиной стало выброшенное облако пыли, перекрывшее видимость.

На данный момент яркость Бетельгейзе уже вернулась. Однако в любом случае звезда взорвется в ближайшие десятки-сотни тысяч лет.