Рози-ракетчица и космический «Боинг». Пассажирский корабль американцев не долетел до МКС

Пассажирский корабль Starliner с испытательным манекеном «Рози-ракетчица» на борту не сможет пристыковаться к международной космической станции и будет возвращен на Землю, передают Вести.ру со ссылкой на информацию американского агентства NASA. Этот корабль — первый подобный проект известной корпорации «Боинг». Сообщаем, что известно о ситуации.

Что случилось с кораблём

20 декабря ракета Atlas V с капсулой Boeing Starliner успешно взлетела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Затем капсула должна была запустить собственные двигатели, объясняет «Популярная механика».

Однако после отделения от разгонного блока возникла проблема, связанная с системой расчета времени. В итоге Starliner вышел на нештатную орбиту, израсходовал слишком много топлива, из-за чего стыковка с МКС оказалась невозможной.

Кстати, комментаторы постов NASA в Твиттере на эту тему не злопыхательствуют. Называют авторов проекта героями, которые не боятся бросить вызов. И верят, что все будет изучено и исправлено.

Старт Starliner 20 декабря. Скан видео Twitter NASA.

Что сейчас с кораблем

По последним данным корпорации Boeing, все системы космического корабля Starliner работают штатно.

Специалисты NASA и Boeing проанализировали часть информации, полученной после запуска. Солнечные батареи на Starliner работают «лучше, чем ожидалось». Не было зафиксировано проблем с отсеком, в котором в будущем планируют размещать экипаж, указывает «Российская газета».

В итоге NASA приняло решение отменить стыковку Starliner с Международной космической станцией.

«Решение об отмене стыковки было принято, чтобы обеспечить безопасное возвращение корабля на полигон Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико, приводит RT слова директора NASA Джеймса Брайденстайна.

Boeing CST-100 Starliner — многоразовый пассажирский космический корабль компании «Боинг». Первый рейс корабля был беспилотным. На борту находился только испытательный манекен «Рози-ракетчица» с датчиками для измерения перегрузок.