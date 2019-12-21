Рози-ракетчица и космический «Боинг». Пассажирский корабль американцев не долетел до МКС

Что случилось с кораблём
20 декабря ракета Atlas V с капсулой Boeing Starliner успешно взлетела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Затем капсула должна была запустить собственные двигатели, объясняет «Популярная механика».
Однако после отделения от разгонного блока возникла проблема, связанная с системой расчета времени. В итоге Starliner вышел на нештатную орбиту, израсходовал слишком много топлива, из-за чего стыковка с МКС оказалась невозможной.
Кстати, комментаторы постов NASA в Твиттере на эту тему не злопыхательствуют. Называют авторов проекта героями, которые не боятся бросить вызов. И верят, что все будет изучено и исправлено.
Что сейчас с кораблем
По последним данным корпорации Boeing, все системы космического корабля Starliner работают штатно.
Специалисты NASA и Boeing проанализировали часть информации, полученной после запуска. Солнечные батареи на Starliner работают «лучше, чем ожидалось». Не было зафиксировано проблем с отсеком, в котором в будущем планируют размещать экипаж, указывает «Российская газета».
В итоге NASA приняло решение отменить стыковку Starliner с Международной космической станцией.
«Решение об отмене стыковки было принято, чтобы обеспечить безопасное возвращение корабля на полигон Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико, приводит RT слова директора NASA Джеймса Брайденстайна.
Boeing CST-100 Starliner — многоразовый пассажирский космический корабль компании «Боинг». Первый рейс корабля был беспилотным. На борту находился только испытательный манекен «Рози-ракетчица» с датчиками для измерения перегрузок.