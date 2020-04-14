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14 апреля
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Сибирские ученые создали прибор для передачи ударов и щекотки

Сотрудники Томского государственного университета разработали прибор, который поможет виртуально почувствовать боль, щекотку и жжение, сообщает Sibnet.ru.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

Проект разрабатывает студент-радиофизик Андрей Косторной. Сейчас устройство дорабатывается, чтобы человек мог почувствовать, например, как на кожу садится комар или как рисуют на теле.

«Воздействие идет на определенную область кожи, при этом нужны индивидуальные настройки, поскольку у людей разная электрокожная сопротивляемость. Когда вы трогаете предмет, в голове уже сохранен образ этого воздействия, приходящий сигнал обрабатывается, мозг сравнивает его с уже имеющимися и достраивает ощущения до тактильного», — рассказал Косторной.

Радиофизики ТГУ в разработке используют электростимуляцию. Прибор воздействует с помощью электрических импульсов не на мышцы, которые устают от длительного воздействия, а только на кожу человека.

Отмечается, что технологию можно использовать, к примеру, в сфере онлайн-игр.

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