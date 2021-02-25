Солнечный зонд NASA снял уникальный вид на ночную Венеру/

Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe сделал уникальный по качеству и научной ценности снимок Венеры. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Солнечный зонд NASA Parker запустили в 2018 году для изучения внешней короны Солнца. Но Венера играет не последнюю роль в этой миссии.

По плану, за семь лет корабль должен семь раз пролететь около Венеры, используя ее гравитацию для корректировки своей орбиты. Такие приближения Parker использует, чтобы выполнить дополнительные наблюдения за Венерой.

По словам NASA, во время третьего гравитационного маневра 11 июля 2020 года бортовой широкоугольный тепловизор WISPR сделал изображения ночной стороны планеты с расстояния 12380 километров.

Во время полета над Венерой прибор обнаружил по краю планеты яркий обод. Свет излучается высоко в атмосфере атомами кислорода, которые на ночной стороне рекомбинируются в молекулы.

Ученые ожидали, что тепловизор WISPR зафиксирует облака в атмосфере планеты, но на изображениях неожиданно проявились детали ее поверхности. В частности, Земля Афродиты — самый большой горный регион Венеры, сопоставимый по своим размерам с Африкой.

Элемент кажется на снимке темным из-за того, что его температура примерно на 30 градусов Цельсия ниже, чем окружающая среда.

В последний раз солнечный зонд Parker приблизился к Венере 20 февраля 2021 года. Ученые из проекта WISPR рассчитывают получить и обработать полученные данные до конца апреля.