Одна из вновь обнаруженных планет — TOI-1386 b. Ее масса и радиус находятся в промежутке между Сатурном и Нептуном. Оборот вокруг родительской звезды она совершает всего за 26 дней. По соседству с ней расположена планета, чья масса примерно равна массе Сатурна, а ее орбитальный период — 227 дней.

Также обнаружили планету размером в половину Нептуна. Ей требуется 19 дней, чтобы совершить оборот вокруг солнцеподобной звезды.

В каталоге также описали систему с двумя планетами. Так, внутренняя планета представляет собой суперземлю, расположенную настолько близко к своей звезде, что ее орбитальный период составляет половину земных суток. Она получает в три тыс. раз больше радиации, чем Земля от Солнца.

Ранее стало известно, что жители Алтайского края смогут наблюдать парад планет в июне.

Самое важное - в нашем Telegram-канале