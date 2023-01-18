Спутники, броня и ядерные объекты. Как сибирские ученые крепят оборону страны

Это не точно

Заседание президиума РАН состоялось 17 января. На нем с докладом выступил, в том числе, и Валентин Пармон. В своей речи он коснулся различных сфер деятельности отделения, включая оборонную отрасль.

Надо сказать, что озвучивания точных данных Валентин Пармон старался избегать, ссылаясь на некую «брошюрку, в которой все есть» и «оперативки, на которых все проговаривалось».

Крупицы информации

В пресс-службе СО РАН брошюрку показать отказались, аргументируя это тем, что она предназначена лишь для участников президиума. Тем не менее, из выступления Валентина Пармона можно выделить ряд любопытных тезисов:

Большое количество объектов было выполнено для оружейного комплекса институтом ядерной физики;

С обороной много работают микроэлектронщики;

Восстановили спецсовет по оборонным тематикам;

С региональным руководством ( о каком регионе речь , не поясняется — Прим. ред.) обсуждают производство современных бронежилетов с использованием разработанных СО РАН материалов;

о каком регионе речь не поясняется — Прим. ред.) обсуждают производство современных бронежилетов с использованием разработанных СО РАН материалов; На фронт уже идет поставка кровоостанавливающих средств , которые изготавливаются в одном из институтов новосибирского Академгородка;

которые изготавливаются в одном из институтов новосибирского Академгородка; Готовят еще целый ряд предложений по работе с оборонной отраслью.

Валентин Пармон. Скриншот.

Земля в иллюминаторе

Также председатель СО РАН отметил еще один перспективный, в том числе и с точки зрения обороны, проект под названием «Глобальные информационные спутниковые системы».

Валентин Пармон,

председатель СО РАН:

Он полностью прошел экспертизу. Честно говоря, есть неформальные ожидания, что финансирование этого проекта разморозят.