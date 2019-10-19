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Стала известна привычка, увеличивающая риск развития диабета

Ученые из Школы медицины в Нью-Йорке пришли к выводу, что курение увеличивает риск возникновения диабета второго типа. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, пишут «Известия».

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

Специалисты провели эксперимент на лабораторных крысах и обнаружили связь между никотином и диабетом. Выяснилось, что никотин воздействует на нейроны поводка эпиталамуса и заставляет поджелудочную железу вырабатывать меньше инсулина, поэтому уровень глюкозы в крови начинает расти.

«Существование столь тесной связи между никотиновой зависимостью и началом диабета второго типа говорит о том, что для профилактики и лечения и той, и другой патологии можно пользоваться одними и теми же методами», — завяил один из авторов исследования, профессор Пол Кенни.

Напомним, в сентябре медики назвали ранние симптомы диабета.

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