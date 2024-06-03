Стало известно, чего ждать от большого парада планет, который проходит 3 июня

Парад планет — красивейшее событие, при котором несколько планет оказывается на одной прямой от Солнца. Их можно будет заметить невооруженным глазом, но телескоп лишним не будет. Как наблюдать за парадом планет, когда он произойдет и что от него ждать, рассказывает altapress.ru.

Когда будет парад планет

3 июня 2024 года друг за другом выстроятся шесть планет.

Парад планет можно будет заметить из множества уголков мира, в том числе и из России. Следить за таким явлением рекомендуется с 3:00 до 5:00 утра по московскому времени. Наблюдать его можно будет весь день и всю ночь.

Какие планеты выстроятся в ряд

В параде будут участвовать шесть планет: Юпитер, Уран, Меркурий, Марс, Сатурн, Нептун. Такое событие большая редкость, оно случается раз в 20 лет.

Первым появится Сатурн, для него не понадобится телескоп, планету можно распознать по желтоватому свечению.

Вторым будет Нептун, третьим Марс, который можно распознать по красному цвету.

Ближе к восходу Солнца появятся и остальные планеты: Меркурий получится разглядеть, если небо будет ясным, Юпитер можно увидеть своими глазами без бинокля, для Урана придется использовать телескоп.

Что ждать от парада планет

Эксперты считают, что особого влияния этого явления на нашу Землю нет.

А вот на Солнце окажет воздействие Юпитер и Сатурн. Но волноваться не стоит, считают эксперты.

«На Солнце это вызывает небольшие приливы, но они очень маленькие — порядка сантиметра-двух высотой» - заявил астроном и кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин.

Ранее существовала теория, согласно которой активность Солнца обусловлена расположением планет вокруг звезды. Однако это подтвердить не удалось.

Запреты и суеверия на парад планет

старайтесь не вступать в конфликты;

не желательно менять внешность;

нельзя давать или брать деньги в долг.

Екатерина Коваленко

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