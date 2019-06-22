10 свежих снимков медведей, волков и копытных, снятых тайно в лесах Горного Алтая

Научный отдел Алтайского заповедника поделился снимками обитателей побережья Телецкого озера после очередной проверки установленных на этой территории камер фоторегистраторов. На фотографиях видно, как некоторые из них активно «читают переписку» на маркировочном дереве, а, возможно, и сами размышляют, что бы здесь написать.

Алтайский заповедник. За этим быком наблюдения ведутся с ноября 2018 года.

Камеры фоторегистраторов на территории Алтайского заповедника установлены на протяжении всего побережья Телецкого озера, от 100 метров до 17 километров от уреза воды.

Фотоловушки дают не только снимки, но и сведения о состоянии популяции и самих животных. Обратите внимание: ещё в мае «шубки» копытных из-за незавершенной линьки выглядят неопрятно. В июне они переодеваются и представит во всей красоте.

У медведей в июне проходит гон. Самцы активно метят свою территорию —- их можно увидеть у маркировочного дерева.

Юрий Калинкин, старший научный сотрудник и териолог Алтайского заповедника, третий год наблюдает за жизнью медведицы с двумя медвежатами. Он предположил, что у медведицы рассосались эмбрионы (произошла их резорбция — обычное среди млекопитающих явление).

Поэтому в этом году она осталась без новорожденных медвежат и не отгоняет своих прежних, уже изрядно повзрослевших. Такая ситуация может быть связана с прошлогодним недокормом, предполагает Юрий Калинкин.