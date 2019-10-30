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Телескоп «Хаббл» сфотографировал «зловещее лицо» во время космической катастрофы

Телескоп «Хаббл» сфотографировал столкновение двух галактик, слившихся в подобие человеческого лица, пишут РИА «Новости» со ссылкой на сайт обсерватории.

Космос. Метеор. Метеорит
Космос. Метеор. Метеорит
ССО

Космическая катастрофа произошла на расстоянии около 700 миллионов световых лет от Земли. Галактики встретились таким образом, что вокруг образовалось кольцо из звездного вещества. По словам ученых, это случается крайне редко.

Галактики, заснятые телескопом Hubble
Галактики, заснятые телескопом Hubble
hubblesite.org/

На снимке видно, что яркие ядра галактик напоминают по форме глаза, а звездное вещество выглядит как нос и рот.

Столкнувшиеся галактики примерно одинаковы по размеру — это редкость. Как правило, более крупная поглощает более мелкую. Ученые ожидают, что заснятые объекты сольются в одну большую галактику в течение одного-двух миллиардов лет.

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