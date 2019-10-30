Телескоп «Хаббл» сфотографировал «зловещее лицо» во время космической катастрофы

Космическая катастрофа произошла на расстоянии около 700 миллионов световых лет от Земли. Галактики встретились таким образом, что вокруг образовалось кольцо из звездного вещества. По словам ученых, это случается крайне редко.
На снимке видно, что яркие ядра галактик напоминают по форме глаза, а звездное вещество выглядит как нос и рот.
Столкнувшиеся галактики примерно одинаковы по размеру — это редкость. Как правило, более крупная поглощает более мелкую. Ученые ожидают, что заснятые объекты сольются в одну большую галактику в течение одного-двух миллиардов лет.