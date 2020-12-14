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Тоже «корона», но солнечная: где 14 декабря можно будет понаблюдать за полным затмением

14 декабря произойдет полное солнечное затмение, которое также будет сопровождаться таким явлением, как «солнечная корона». Увидеть это можно будет невооруженными глазами.

Кольцеобразное солнечное затмение, 21 июня.
Кольцеобразное солнечное затмение, 21 июня.
Иван Недоруев, vk.com/barneos22

Однако, небесное зрелище не будет доступно жителям России — полные и частные фазы смогут наблюдать в Чили, Аргентине, над странами Южной Америки, территориями Полинезии, Антарктиды и Африки, пишет РБК.

В России «солнечную корону» можно будет посмотреть в режиме онлайн, на сайте Московского планетария. Там создадут бесплатную трансляцию, посмотреть ее можно будет здесь.

Начало трансляции в 17:25 по московскому времени, максимальная фаза затмения ожидается примерно к 19:00 по Москве.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное.

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