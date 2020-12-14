Тоже «корона», но солнечная: где 14 декабря можно будет понаблюдать за полным затмением

Однако, небесное зрелище не будет доступно жителям России — полные и частные фазы смогут наблюдать в Чили, Аргентине, над странами Южной Америки, территориями Полинезии, Антарктиды и Африки, пишет РБК.
В России «солнечную корону» можно будет посмотреть в режиме онлайн, на сайте Московского планетария. Там создадут бесплатную трансляцию, посмотреть ее можно будет здесь.
Начало трансляции в 17:25 по московскому времени, максимальная фаза затмения ожидается примерно к 19:00 по Москве.
Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное.