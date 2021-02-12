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Ученые «дунули» и поняли, зачем древним людям понадобилась ракушка возрастом 18 тысяч лет

Ученые наконец-то выяснили, для чего древние люди использовали морскую раковину возрастом 18 тыс. лет, которую нашли во время раскопок в пещере Марсуласа на юго-западе Франции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

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culture22.ru

Изначально ученые предполагали, что древние люди использовали ракушку как церемониальную чашу для питья. Однако после повторного анализа выяснили, что она была духовым музыкальным инструментом.

Такой вывод они сделали после того, как обнаружили в раковине отверстие, явно сделанное человеком.

«Затем археологи сами дунули в раковину и воспроизвели мелодию, близкую по звучанию к нотам „до“, „до-диез“ и „ре“», — отмечает издание.

Ученые подчеркнули, что во всем мире раковины с древних времен выполняли функции сигнальных устройств или использовались в различных обрядах.

Эксперты уверены, что ракушка предназначалась для каких-то ритуалов — все дело в красных узорах, нанесенных на нее и настенных рисунках, выполненных в том же стиле на стенах пещеры.

«Мы предполагаем, что ракушка была украшена тем же узором, который использовался в наскальном искусстве Марсуласа, что устанавливает прочную связь между музыкой и изображениями на стенах. Насколько нам известно, это первый раз, когда мы можем проследить такую ​​связь между музыкой и наскальным искусством Доисторической Европы», — отметила археолог Жиль Тозелло.

Раковина уникальна еще и тем, что является старейшей находкой такого рода. Причем не только во Франции или в Европе, но и, возможно, даже во всем мире.

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