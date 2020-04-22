Ученые нашли на Алтае необычные наскальные рисунки

Сибирские археологи пытаются разгадать загадку калгутинских петроглифов. Они напоминают европейское искусство эпохи палеолита и теперь ученые уверены, что алтайские и монгольские рисунки были созданы в одно время. Статья об этом вышла на сайте журнала «Наука в Сибири».

В Сибири и на Дальнем Востоке нет петроглифов, которые специалисты без сомнений причисляли бы к эпохе палеолита, рассказал советник директора института археологии и этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин.

Дело в том, что не существует методов прямой датировки таких памятников, а подтвержденные образцы наскального искусства древнейшей эпохи в основном находятся в Западной Европе.

«Тем не менее я уверен, что изображения на Калгутинском руднике в Горном Алтае и на памятниках Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа в Монголии относятся к позднему палеолиту, ни на что другое это не похоже», — говорит Молодин.

Необычные наскальные рисунки на алтайском плато Укок археологи нашли в середине 90-х годов. Высеченные в камне фигурки отличались от тех, что специалисты встречали на Алтае раньше.

Спустя десятилетие после открытия алтайского памятника ученые обнаружили похожие изображения на северо-западе Монголии в долинах рек Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа.

Изображение мамонта на памятнике Бага-Ойгур в Монголии. www.sbras.info/

Нарисовать этих животных древний человек мог, только если жил с ними в одну эпоху. Ученые сравнили монгольские изображения с классическими наскальными рисунками мамонтов из пещер Франции и обнаружили значительное сходство.

Аналоги можно встретить на памятниках в Португалии и Испании. Археологи отмечают сходство некоторых монгольских изображений с живописью в «Пещере тысячи мамонтов» Руффиньяк и даже в знаменитой Шове.