Ученые обнаружили неожиданно простой способ похудеть

В этом необычном исследовании в течение года принимали участие более тысячи человек. Ученые США регистрировали, насколько часто участники взвешивались и фиксировали изменения их массы, не давая при этом никаких рекомендаций по питанию или упражнениям.

В результате эксперимент показал, что те, кто взвешивался не чаще раза в неделю, за весь год не похудели вообще, а тем, кто взвешивался шесть-семь раз в неделю, удалось сбросить вес.

По мнению ученых, результаты этого исследования демонстрируют ключевую роль самостоятельного контроля изменений массы тела для более успешного похудения.