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Ученые обнаружили неожиданно простой способ похудеть

Американские ученые доказали, что ежедневное взвешивание помогает худеющим быстрее достигать цели, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал EurekAlert.

Похудение.
Похудение.
архив компании "Аптека.ру"

В этом необычном исследовании в течение года принимали участие более тысячи человек. Ученые США регистрировали, насколько часто участники взвешивались и фиксировали изменения их массы, не давая при этом никаких рекомендаций по питанию или упражнениям.

В результате эксперимент показал, что те, кто взвешивался не чаще раза в неделю, за весь год не похудели вообще, а тем, кто взвешивался шесть-семь раз в неделю, удалось сбросить вес.

По мнению ученых, результаты этого исследования демонстрируют ключевую роль самостоятельного контроля изменений массы тела для более успешного похудения.

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