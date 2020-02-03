Ученые нашли способ борьбы с неизлечимым видом рака

Американские исследователи обнаружили способ, который может помочь справиться с ростом злокачественных опухолей и вызвать их регрессию. Их метод основан на блокировании активности белков семейства MYC. Только в США они отвечают примерно за 100 тыс. ежегодных случаев смерти от неизлечимого рака, пишет tvzvezda.ru со ссылкой на MedicalXpress.

По данным издания, исследователи смогли нарушить взаимодействие между MYC и кофактором WDR5, который облегчает функционирование белков. Данный комплекс поддерживает функционирование генов, которые способствуют росту злокачественных тканей. Однако напрямую заблокировать активность белков MYC при помощи лекарств не удалось.

Ученые провели анализ структуры WDR5, чтобы понять механизм его взаимодействия с MYC. Эксперты также провели эксперименты с лабораторной моделью лимфомы Беркитта, которая характеризуется высокой степенью агрессивности. Специалисты заменили гены, кодирующие MYC, мутантными формами, чтобы белки не смогли связываться с WDR5.

В итоге ученые пришли к выводу, что нарушение взаимодействия между молекулами приводит к всеобъемлющей и быстрой регрессии опухолей.

Напомним, ранее гастроэнтеролог Дмитрий Бородин рассказал, что раку желудка подвержены люди, которые страдают язвой, гастритом или полипами. Также те, у кого есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию, сообщили «Невские новости».