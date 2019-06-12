Ученые назвали главный фактор долголетия

Специалисты пришли к выводу, что возраст долгожителей растет в странах с развитой системой здравоохранения, которая способствует сохранению здоровья, нужного для выполнения бытовых дел.

Издание отмечает, что во время исследования ученые определили 16 931 человека, достигшего столетнего возраста и родившегося между 1870 и 1904 годами. Из их числа 10 995 были шведами, а все остальные — датчанами.

Эксперты выяснили, что в Дании долгожители умирают в более позднем возрасте, чем в Швеции. Однако в Швеции общий уровень смертности был ниже, чем в Дании. Ученые считают, что разница объясняется улучшением показателей здоровья в Дании.

Напомним, ранее специалисты определили время отдыха, необходимое для долгой жизни.