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Ученые назвали главный фактор долголетия

Ученые из Университета Южной Дании определили главное условие долголетия, сообщают «Известия» со ссылкой на сайте Live Science.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

Специалисты пришли к выводу, что возраст долгожителей растет в странах с развитой системой здравоохранения, которая способствует сохранению здоровья, нужного для выполнения бытовых дел.

Издание отмечает, что во время исследования ученые определили 16 931 человека, достигшего столетнего возраста и родившегося между 1870 и 1904 годами. Из их числа 10 995 были шведами, а все остальные — датчанами.

Эксперты выяснили, что в Дании долгожители умирают в более позднем возрасте, чем в Швеции. Однако в Швеции общий уровень смертности был ниже, чем в Дании. Ученые считают, что разница объясняется улучшением показателей здоровья в Дании.

Напомним, ранее специалисты определили время отдыха, необходимое для долгой жизни.

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