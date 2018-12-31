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Ученые назвали лекарства, которые приводят к инсульту

Тайваньские ученые выявили опасность пяти популярных обезболивающих, которые могут привести к инсульту или сердечному приступу, сообщают «Известия» со ссылкой на British Journal of Clinical Pharmacology.

Медицина. Здоровье. Таблетки.
Медицина. Здоровье. Таблетки.
СС0

Специалисты установили, что к таким препаратам относят ибупрофен, напроксен, диклофенак, целекоксиб и мефенамовая кислота.

Ученые опираются на данные о 56 тыс. человек с повышенным давлением. Выяснилось, что у одного из 330 человек, употреблявших ибупрофен, в течение четырех недель случался сердечный приступ или инсульт.

Наиболее опасным ученые признали целекоксиб, который приводил к такому исходу одного из 105 человек. Относительно безопасной считается мефенамовая кислота — ее употребление приводило к сердечному приступу или инсульту у одного из 394 человек.

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