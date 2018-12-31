Ученые назвали лекарства, которые приводят к инсульту

Специалисты установили, что к таким препаратам относят ибупрофен, напроксен, диклофенак, целекоксиб и мефенамовая кислота.
Ученые опираются на данные о 56 тыс. человек с повышенным давлением. Выяснилось, что у одного из 330 человек, употреблявших ибупрофен, в течение четырех недель случался сердечный приступ или инсульт.
Наиболее опасным ученые признали целекоксиб, который приводил к такому исходу одного из 105 человек. Относительно безопасной считается мефенамовая кислота — ее употребление приводило к сердечному приступу или инсульту у одного из 394 человек.