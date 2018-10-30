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Ученые назвали продукты, которые помогают предотвратить рак

Ученые из Центра исследований в области эпидемиологии и статистики в Париже доказали, что употребление в пищу органических продуктов значительно снижает риск возникновения некоторых видов рака, особенно рака молочной железы и лимфатической системы, пишут «Известия» со ссылкой на The Independent.

Магазин продуктов. Овощи.
Магазин продуктов. Овощи.
СС0

Если результаты нашего исследования подтвердятся, поощрение употребления органических продуктов населением в целом может стать частью стратегии по профилактике рака, — сказала одна из авторов исследования Жюли Бодри.

Семь лет (с 2009 по 2016 год) исследователи следили за здоровьем 70 тысяч человек, которых разделили на четыре группы в зависимости от доли органических продуктов в рационе.

Оказалось, что те, кто употреблял органические продукты чаще всего, на 25% меньше были подвержены риску возникновения онкологии. Незначительно повлиял такой режим питания лишь на возникновение рака кишечника и простаты.

Ученые объяснили такие показатели тем, что в организм людей, употреблявших большое количество органических продуктов, попадало меньше пестицидов и медикаментов, которые используют в сельском хозяйстве.

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