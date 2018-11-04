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Ученые назвали продукты, которые замедляют старение

В состав чая, кофе, вина входят гидрохиноны, которые в сочетании с цинком предотвращают окислительный процесс и замедляют процесс старения. Это установили ученые Университета Эрлангена — Нюрнберга (Германия), сообщили «РИА Новости».

Кофе.
Кофе.
СС0

Ученые выяснили, что цинк активирует группы гидрохинона, производя естественную защиту от супероксида — побочного продукта дыхания человеческой клетки, который повреждает собственные биомолекулы тела, например, протеины или липиды.

Только гидрохинон способен разрушать супероксид. Однако если цинк и гидрохинон объединяются, создается комплекс, который имитирует фермент супероксиддисмутазы. Эти вещества защищают организм от процессов деградации, вызванных окислением, и оказывают антиоксидантное действие. Таким образом, супероксид может метаболизироваться и предотвращать повреждение организма, то есть предотвращать окислительный стресс.

Ранее диетологи установили, что Средиземноморская диета и другие кухни мира, богатые рыбой и морепродуктами, оказались полезными для здоровья пожилых людей из-за того, что они содержат большие количества особенно полезных жирных кислот.

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