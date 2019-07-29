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Ученые назвали профессии, которые уменьшают мозг

Группа ученых из России, США и Бельгии выяснили, что профессия влияет на рост и отмирание клеток мозга, пишут «Известия».

Медицина. Здоровье. Мозг.
Медицина. Здоровье. Мозг.
СС0

Специалисты пришли к выводу, что мозг уменьшается, когда ему нужно совершать много однообразных действий. По мнению ученых, первые в этой группе риска — космонавты. Даже недолгое пребывание в невесомости сокращает размер мозговых долей и сдвигает их. Кроме того, снижается циркуляция спинномозговой жидкости и общий показатель активности падает на 3,3%, сообщают «РИА Новости».

Мозг изменяется и у таксистов. Но у них обратный эффект — он растет. У водителей происходят изменения в гиппокампе — части мозга, производящей новые нейроны. Эта часть отвечает за память, которая развивается, когда автомобилист запоминает много маршрутов.

Невысокий риск уменьшения мозга есть даже у профессиональных шахматистов. Ученые заявляют, что у представителей этой профессии меньше размеры затылочных долей, так как они не слишком важны для их деятельности. Эти области помогают составлять представление о предметах относительно друг друга. Также подобные изменения заметили и у лингвистов.

А у музыкантов сильно увеличены доли мозга, отвечающие за движения пальцев. Поэтому у опытного скрипача будет больше объем коры, которая связана с мелкой моторикой.

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