Ученые назвали точную дату апокалипсиса на Земле

Одной из самых вероятных причин апокалипсиса считают дезоксигенацию — полное испарение кислорода под влиянием энергии Солнца.
Точную дату этого события ученые рассчитали с помощью специальной программы, которую пришлось запустить более 400 тыс. раз.
По результатам вычислений, дезоксигенация произойдет в 1 000 002 021 году. По мнению специалистов, именно тогда на Земле полностью закончится кислород и исчезнет озоновый слой.
Однако ученые не исключают, что к тому времени человечество совершит шаг вперед и найдет способ избежать катастрофы.