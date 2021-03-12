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Ученые назвали точную дату апокалипсиса на Земле

Ученые НАСА и Университета Тохо в Японии определили точную дату гибели всего живого на Земле, причиной которой станет испарение всего кислорода, пишет Москва24.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

Одной из самых вероятных причин апокалипсиса считают дезоксигенацию — полное испарение кислорода под влиянием энергии Солнца.

Точную дату этого события ученые рассчитали с помощью специальной программы, которую пришлось запустить более 400 тыс. раз.

По результатам вычислений, дезоксигенация произойдет в 1 000 002 021 году. По мнению специалистов, именно тогда на Земле полностью закончится кислород и исчезнет озоновый слой.

Однако ученые не исключают, что к тому времени человечество совершит шаг вперед и найдет способ избежать катастрофы.

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