Ученые назвали точную дату апокалипсиса на Земле

Ученые НАСА и Университета Тохо в Японии определили точную дату гибели всего живого на Земле, причиной которой станет испарение всего кислорода, пишет Москва24.

Одной из самых вероятных причин апокалипсиса считают дезоксигенацию — полное испарение кислорода под влиянием энергии Солнца.

Точную дату этого события ученые рассчитали с помощью специальной программы, которую пришлось запустить более 400 тыс. раз.

По результатам вычислений, дезоксигенация произойдет в 1 000 002 021 году. По мнению специалистов, именно тогда на Земле полностью закончится кислород и исчезнет озоновый слой.

Однако ученые не исключают, что к тому времени человечество совершит шаг вперед и найдет способ избежать катастрофы.