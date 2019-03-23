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Ученые назвали углевод, напрямую вызывающий рак

Американские исследователи выяснили, что подсластители на базе фруктозы могут стать причиной развития рака прямой кишки, пишет «Российская газета» со ссылкой на Science.

Врач.
Врач.
СС0

Ранее считалось, что употребление сладкого вызывает ожирение, которое, провоцирует онкологию. Специалисты захотели узнать, нет ли прямой связи между первым и третьим.

Двум группам мышей «отключили» ген APC. Он останавливает рост клеток эпителия прямой кишки, а его повреждение чревато появлением онкогенных мутаций в геноме. Затем испытуемых из первой группы поили сладкой водой, из второй — обычной.

В итоге у грызунов, употреблявших фруктозу, число злокачественных опухолей было минимум в 5 раз выше, чем у мышей из второй группы.

Один из авторов работы работы Юн Чжи-Хэ заявил, что открытие дает новые возможности для борьбы с раком прямой кишки. Также можно попросту отказаться от сладкого и снизить риски онкологии.

Напомним, ранее стало известно, что количество онкологических больных за последние 10 лет выросло в России почти на 14%.

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