Ученые назвали углевод, напрямую вызывающий рак

Американские исследователи выяснили, что подсластители на базе фруктозы могут стать причиной развития рака прямой кишки, пишет «Российская газета» со ссылкой на Science .

Ранее считалось, что употребление сладкого вызывает ожирение, которое, провоцирует онкологию. Специалисты захотели узнать, нет ли прямой связи между первым и третьим.

Двум группам мышей «отключили» ген APC. Он останавливает рост клеток эпителия прямой кишки, а его повреждение чревато появлением онкогенных мутаций в геноме. Затем испытуемых из первой группы поили сладкой водой, из второй — обычной.

В итоге у грызунов, употреблявших фруктозу, число злокачественных опухолей было минимум в 5 раз выше, чем у мышей из второй группы.

Один из авторов работы работы Юн Чжи-Хэ заявил, что открытие дает новые возможности для борьбы с раком прямой кишки. Также можно попросту отказаться от сладкого и снизить риски онкологии.

Напомним, ранее стало известно, что количество онкологических больных за последние 10 лет выросло в России почти на 14%.