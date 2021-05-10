Ученые объяснили, почему вскипяченная в микроволновке вода становится невкусной

Ученые нашли объяснение тому, почему вскипяченная в микроволновке вода становится невкусной, сообщает « Популярная механика ».

Причиной этого называется отсутствие конвекции в СВЧ-печи. Так, когда вода кипит в чайнике, возникает процесс конвекции. Ввиду того, что источник тепла находится снизу, жидкость, которая расположена ближе ко дну, нагревается быстрее, становится менее плотной и перемещается вверх.

Это позволяет более холодной части жидкости контактировать с источником тепла, что приводит к равномерной температуре воды во всем чайнике.

В микроволновке конвекция отсутствует. В итоге стеклянная емкость равномерно прогревается по всей своей высоте, а это приводит к тому, что жидкость сверху нагревается сильнее, чем жидкость снизу.

В результате вкус воды становится специфическим.