Ученые обнаружили самую древнюю раковую опухоль

Специалисты из Музея естествознания в Берлине обнаружили признаки рака кости у ископаемой черепахи. Ее возраст достигает 240 миллионов лет, сообщает Lenta.

Этот предок современных черепах жил в триасовом периоде. У него было крайне злокачественное новообразование на бедренной кости. Оно соответствует современной периостальной остеосаркоме у человека. Этот тип опухолей обычно располагается на поверхности костей, он быстро развивается и рано дает метастазы — вторичные опухолевые очаги.

В 2016 году сообщалось, что исследователи нашли кости стопы со злокачественной опухолью возрастом в 1,7 миллиона лет. На тот момент это было самое древнее свидетельство существования рака, найденное палеонтологами.

По словам исследователей, их находка послужила свидетельством того, что рак не является результатом исключительно современного образа жизни и воздействия окружающей среды.