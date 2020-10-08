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Ученые открыли 24 планеты с условиями жизни лучше, чем на Земле

В космосе есть планеты, которые подходят для жизни гораздо больше, чем Земля. К такому выводу пришли американские и немецкие астробиологи, сообщают РИА Новости.

Парад планет. Космос
Парад планет. Космос
СС0

Ученые собрали и проанализировали данные о температуре, влажности и многих других условиях среды на 4,5 тыс. экопланет и выделили из них 24 «сверхобитаемые».

Известно, что все эти 24 планеты находятся на расстоянии более ста световых лет от нас. Они больше, теплее, влажнее и старше Земли. По словам астробиологов, эти планеты вращаются вокруг звезд с большей продолжительностью жизни, чем Солнце.

Авторы теории также отмечают, что отнесение планет к категории «сверхобитаемых» не означает, что на них определенно есть жизнь. Просто условия благоприятные для развития сложной жизни.

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