Ученые открыли 24 планеты с условиями жизни лучше, чем на Земле

В космосе есть планеты, которые подходят для жизни гораздо больше, чем Земля. К такому выводу пришли американские и немецкие астробиологи, сообщают РИА Новости.

Ученые собрали и проанализировали данные о температуре, влажности и многих других условиях среды на 4,5 тыс. экопланет и выделили из них 24 «сверхобитаемые».

Известно, что все эти 24 планеты находятся на расстоянии более ста световых лет от нас. Они больше, теплее, влажнее и старше Земли. По словам астробиологов, эти планеты вращаются вокруг звезд с большей продолжительностью жизни, чем Солнце.

Авторы теории также отмечают, что отнесение планет к категории «сверхобитаемых» не означает, что на них определенно есть жизнь. Просто условия благоприятные для развития сложной жизни.