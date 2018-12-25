Ученые заявили о снижении продолжительности жизни

По данным исследователей, в группы риска попали люди в возрасте 38−45 лет (позднее поколение Х) и в возрасте 27−37 лет (раннее поколение Y или миллениалы).
Чтобы определить вероятные причины смерти, ученые проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний за 1990−2016 годы.
Исследователи пришли к выводу, что на здоровье представителей поколения X и миллениалов повлияли мировой финансовый кризис в 2008 году и трудности в поиске работы. Основными причинами смерти этой группы людей являются самоубийства, передозировка наркотиков, злоупотребление алкоголем, диабет, рак и дорожно-транспортные происшествия.
Ученые отмечают, что эти факторы меняются в зависимости от расы, пола и этнической принадлежности.