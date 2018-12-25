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Ученые заявили о снижении продолжительности жизни

Американские ученые считают, что у миллениниалов и представителей поколения X снизится продолжительность жизни и увеличится риск преждевременной смерти, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science Daily.

Кеды. Молодой человек. Дорога
Кеды. Молодой человек. Дорога
ССО

По данным исследователей, в группы риска попали люди в возрасте 38−45 лет (позднее поколение Х) и в возрасте 27−37 лет (раннее поколение Y или миллениалы).

Чтобы определить вероятные причины смерти, ученые проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний за 1990−2016 годы.

Исследователи пришли к выводу, что на здоровье представителей поколения X и миллениалов повлияли мировой финансовый кризис в 2008 году и трудности в поиске работы. Основными причинами смерти этой группы людей являются самоубийства, передозировка наркотиков, злоупотребление алкоголем, диабет, рак и дорожно-транспортные происшествия.

Ученые отмечают, что эти факторы меняются в зависимости от расы, пола и этнической принадлежности.

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