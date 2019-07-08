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8 июля
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Ученые рассказали, как алкоголь влияет на психику

Ученые из университета Гонконга пришли к выводу, что самыми психически здоровыми жителями Земли являются мужчины и женщины, которые никогда не пробовали алкоголь. Результаты исследования опубликовали в журнале CMAJ, сообщают «Известия».

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

Эксперты наблюдали за жизнью примерно 10 тыс. жителей Гонконга пять лет. Часть испытуемых никогда не притрагивалась к алкоголю, другие же выпивали в умеренных дозах — от 7 до 14 небольших порций в неделю.

Специалисты оценили психическое состояние добровольцев в начале эксперимента, а зачем смотрели, как менялось состояние через месяцы и годы. К концу исследования около 5−10% участников либо бросили, либо, стали пить. Это позволило проследить динамику.

Выяснилось, что непьющие женщины и мужчины реже всего жаловались на появление проблем с психикой по сравнению с остальными добровольцами. А состояние пьющих участников улучшалось и достигало почти тех же значений, что и для трезвенников, если они отказывались от алкоголя.

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