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Ученые рассказали, как легко и быстро понизить артериальное давление

Исследователи из Аризонского университета выяснили, что плохой сон способствует повышению давления, и наоборот, сообщила «Российская газета».

Давление. Здоровье.
Давление. Здоровье.
СС0

Ученые провели эксперимент с участием 300 человек, средний возраст которых составил 45 лет. Самым старшим среди добровольцев было 70 лет. Всем участникам эксперимента выдали специальные устройства, которые замеряли их артериальное давление каждые 45 минут.

На ночь добровольцы надевали браслеты, оценивающие эффективность различных фаз сна. У тех, кто спал плохо, на утро фиксировалось повышенное систолическое давление.

Специалисты посоветовали спать ночью от семи до девяти часов и укладываться спать не позже 11 часов вечера. При этом выключать все гаджеты и зашторивать окна — отдыхать рекомендуется в полной темноте.

Именно при таких условиях в организме вырабатывается гормон мелатонин, нормальный уровень которого в том числе защищает человека от опасного ультрафиолетового излучения и препятствует развитию рака кожи.

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