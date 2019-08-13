Ученые рассказали, какая новая эпидемия грозит человечеству

Специалисты сообщили, что в ближайшее время людям грозит страшная инфекционная болезнь. Такое исследование опубликовали в издании Nature Genetics , пишут «Известия».

По информации ученых, в мире могут распространиться бактерии, вызывающие тяжелые формы энтерколита, в том числе трудноизлечимую диарею. Микробы уже приспособились к жизни в клиниках, поэтому есть не так много шансов на избавление от инфекции.

«Эта бактерия сейчас расщепляется на два отдельных вида, один из которых приспособлен к распространению по больницам», — отметил Нитин Кумар из Института Сангера в Хинкстоне.

Он также рассказал, что эта бактерия появилась более 75 тыс. лет назад, она эволюционирует вместе с людьми, приспосабливается к новым условиям.

Кроме того, эксперты сообщили об опасностях так называемых супербактерий. Речь идет о микробах, стойких к действиям одного или нескольких антибиотиков. Например, патогены, такие как золотистый стафилококк или пневмококк. Они появляются в больницах и на фермах, там где искусственно ускоряют рост скота.

Исследователи сообщили, что появилась реальная угроза того, что все лекарства потеряют свою эффективность и медицина вернется в «темные века».