Ученые рассказали, какая опасность скрывается в медленной ходьбе

Ученые собирали информацию на протяжении практически всей жизни участников эксперимента. Это позволило выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.

МРТ показал, что в 45 лет у испытуемых объем мозга у тех, кто медленнее ходит, меньше, как и плотность коры головного мозга. У них также обнаружили признаки, которые свидетельствуют о болезни малых сосудов. По словам ученых, это свидетельствует о раннем старении мозга.

В исследовании участвовали несколько сотен жителей Новой Зеландии.