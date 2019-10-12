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Ученые рассказали, какая опасность скрывается в медленной ходьбе

Медленная ходьба связана с ранним старением мозга. К такому выводу пришли исследователи Университета Дьюка в Северной Каролине. Результаты научной работы опубликованы в журнале JAMA, сообщает РИА Новости.

Прогулка. Ходьба.
Прогулка. Ходьба.
СС0

Ученые собирали информацию на протяжении практически всей жизни участников эксперимента. Это позволило выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.

МРТ показал, что в 45 лет у испытуемых объем мозга у тех, кто медленнее ходит, меньше, как и плотность коры головного мозга. У них также обнаружили признаки, которые свидетельствуют о болезни малых сосудов. По словам ученых, это свидетельствует о раннем старении мозга.

В исследовании участвовали несколько сотен жителей Новой Зеландии.

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