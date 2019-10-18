Ученые рассказали о необычной связи между алкоголем и нарушением сердечного ритма

Корейские ученые провели исследование и выяснили, что нарушениям сердеченого ритма больше подвержены те, кто пьет мало, но регулярно, пишут РИА Новости со ссылкой на журнал EP Europace.

Эксперты проанализировали данные о примерно 9,7 миллионов человек, у которых в 2009 году не обнаружили аритмию. Восемь лет лет эти пациенты наблюдались у кардиолога, а после повторного прохождения программы в 2017 году составили статистику их заболеваемости.

Ученые подсчитали, сколько раз в неделю выпивал каждый из пациентов, какой была средняя разовая доза алкоголя и суммарная за неделю. Специалисты пришли к выводу, что размер разовой дозы не так важен, а важно то, как часто человек употребляет алкоголь и какое количество выпивает суммарно за неделю. Отмечается, что самым значимым параметром была именно частота приемов алкоголя.

«Раньше рекомендации по потреблению алкоголя были направлены на уменьшение абсолютного количества, а не частоты», — приводит в пресс-релизе Европейское общество кардиологов слова одного из авторов исследования доктора Чен Ир Чой из Медицинского колледжа университета Корё в Сеуле. — «Наше исследование показывает, что для защиты от мерцательной аритмии также важно пить как можно реже».

По данным ученых, в самой высокой группе риска оказались те, кто выпивал понемногу, но ежедневно. У них в 1,41 раза чаще диагностировали мерцательной аритмии по сравнению с теми, кто пил два раза в неделю.