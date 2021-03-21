Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Популярная наука

Ученые: собаки опасны для человечества

Ученые полагают, что собаки оказывают негативное влияние на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса и опасны для человечества, передает РИА Новости со ссылкой на L’Express.

Автомобиль. Собака. Поездка
Автомобиль. Собака. Поездка
СС0

В частности, профессор Калифорнийского университета Грегори Окин заявил, что порядка 160 миллионов собак и кошек оказывают от 25 до 30% воздействия на окружающую среду в США из-за потребления мяса.

Также он озвучил данные, согласно которым общее количество выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с последствиями использования 13 миллионов автомобилей в течение года.

Профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета, в свою очередь, указывает, что углеродный след, который оставляют собаки, зависит от того, где они проживают.

«Средняя собака (от 10 до 20 кг) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны — в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонн — в Японии», — утверждает эксперт.

Впрочем, специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон уверена, что все не так плохо и акцентирует внимание на том, что большинство домашних животных едят корма, которые создаются из субпродуктов пищевой промышленности.

В то же время ученые подчеркивают, что во имя помощи планете люди не должны перекармливать своих питомцев.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость