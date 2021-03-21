Ученые: собаки опасны для человечества

Ученые полагают, что собаки оказывают негативное влияние на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса и опасны для человечества, передает РИА Новости со ссылкой на L’Express.

В частности, профессор Калифорнийского университета Грегори Окин заявил, что порядка 160 миллионов собак и кошек оказывают от 25 до 30% воздействия на окружающую среду в США из-за потребления мяса.

Также он озвучил данные, согласно которым общее количество выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с последствиями использования 13 миллионов автомобилей в течение года.

Профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета, в свою очередь, указывает, что углеродный след, который оставляют собаки, зависит от того, где они проживают.

«Средняя собака (от 10 до 20 кг) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны — в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонн — в Японии», — утверждает эксперт.

Впрочем, специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон уверена, что все не так плохо и акцентирует внимание на том, что большинство домашних животных едят корма, которые создаются из субпродуктов пищевой промышленности.

В то же время ученые подчеркивают, что во имя помощи планете люди не должны перекармливать своих питомцев.