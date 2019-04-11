Ученые создали первую в миру вакцину от аллергии на березу

Российские и австрийские ученые разрабатывают первую в мире вакцину от аллергии на березу, пишут «Известия». Сейчас вакцина находится на стадии доклинических испытаний. Она предназначена для профилактики и терапии.

Директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов отметил, что Россия занимает безусловное первое место по аллергии на березу, от нее страдают и в других странах.

Специалисты создали искусственный аналог основного аллергена березы — белка Betv 1. Исследования показали, что препарат на его основе может вызывать образование защитных антител и эффективно блокировать развитие аллергической реакции.

Ученые считают, что препарат позволит полностью избавиться от аллергии, из-за которой люди вынуждены пить лекарства или переезжать.