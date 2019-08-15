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Ученые создали приложение, которое замеряет давление и пульс по селфи

Канадские специалисты разработали приложение для гаджетов, которое может определить основные параметры состояния организма по селфи — давление, пульс и другие. Точность измерений составляет около 95%. Об этом сообщила «Афиша Daily».

Смартфон.
Смартфон.
СС0.

Приложение использует последние технологии оптической визуализации, которые позволяют анализировать состояние человека по коротким селфи-видео. Камера улавливает исходящий от лица красный свет, который является отражением на коже гемоглобина.

За 30 секунд работы камера делает почти 900 снимков и после обрабатывает их при помощи машинного алгоритма. Эксперименты показали точность методики в 95 случаях из 100.

Сейчас происходит доработка приложения и его продвижение на рынке. Пока пользователи могут применять только ограниченную версию, способную определить пульс и уровень стресса человека. Версию и возможность замерить артериальное давление могут предложить уже в конце 2019 года.

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