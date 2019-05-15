Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 мая 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Популярная наука

Ученые установили, как долго человек переживает потерю близких

Смерть близкого отражается на человеке негативно психически и физически в течение четырех лет. Об этом сообщил РЕН-ТВ со ссылкой на PLoS One.

Котик грустит.
Котик грустит.
открытые источники (CC0)

Австралийские исследователи на протяжении 13 лет изучали данные 26 тыс. жителей континента. Потери за это время пережил каждый третий испытуемый.

В результате потери близкого друга социальная вовлеченность, уровень счастья и психическое состояние серьезно страдали в течение нескольких месяцев. Особенно отчетливо это наблюдалось у людей, имеющих ограниченный круг общения.

При этом женщины переживают потери сильнее, чем мужчины. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что смерть друга может отразиться на человеке столь же негативно, как и потеря родственника.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость