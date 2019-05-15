Ученые установили, как долго человек переживает потерю близких

Смерть близкого отражается на человеке негативно психически и физически в течение четырех лет. Об этом сообщил РЕН-ТВ со ссылкой на PLoS One.

Австралийские исследователи на протяжении 13 лет изучали данные 26 тыс. жителей континента. Потери за это время пережил каждый третий испытуемый.

В результате потери близкого друга социальная вовлеченность, уровень счастья и психическое состояние серьезно страдали в течение нескольких месяцев. Особенно отчетливо это наблюдалось у людей, имеющих ограниченный круг общения.

При этом женщины переживают потери сильнее, чем мужчины. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что смерть друга может отразиться на человеке столь же негативно, как и потеря родственника.