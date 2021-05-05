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Ученые утверждают, что радиация в малых дозах не вредна, а полезна

Радиация в малых дозах не только не вредна, но даже полезна, утверждают израильские ученые. Она может снизить риск некоторых видов рака, пишет Futurism.

Радиация.
Радиация.
CC0

Для проведения исследования ученые проанализировали данные Агентства по охране окружающей среды, которое в 1960-х годах измеряло уровень радиационного фона в 3129 округах США. Затем эти данные сравнили с оценками ожидаемой продолжительности жизни и уровнем заболеваемости раком в США.

Результаты, опубликованные в журнале Biogerontology, удивительны — люди, живущие в районах с более высоким уровнем радиации, имеют гораздо более низкие показатели различных видов рака, от легких до поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, пишет bfm.ru.

Продолжительность жизни в этих регионах примерно на 2,5 года больше.

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