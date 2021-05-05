Ученые утверждают, что радиация в малых дозах не вредна, а полезна

Радиация в малых дозах не только не вредна, но даже полезна, утверждают израильские ученые. Она может снизить риск некоторых видов рака, пишет Futurism .

Для проведения исследования ученые проанализировали данные Агентства по охране окружающей среды, которое в 1960-х годах измеряло уровень радиационного фона в 3129 округах США. Затем эти данные сравнили с оценками ожидаемой продолжительности жизни и уровнем заболеваемости раком в США.

Результаты, опубликованные в журнале Biogerontology, удивительны — люди, живущие в районах с более высоким уровнем радиации, имеют гораздо более низкие показатели различных видов рака, от легких до поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, пишет bfm.ru.

Продолжительность жизни в этих регионах примерно на 2,5 года больше.