Ученые узнали о коронавирусной эпидемии, бушевавшей 20 тыс. лет назад

20 тыс. лет тому назад на территории нынешних Китая, Монголии, Кореи, Тайваня и Японии свирепствовала эпидемия коронавируса, сообщил Квинслендский технологический университет (QUT).

Были проведены генетические изыскания.

Следы «доисторического» вируса были найдены путем изучения изменений в генах, которые кодируют белки, взаимодействующие с вызвавшим пандемию 2019 года коронавирусом.

Для этого исследователи воспользовались проектом «Тысяча геномов» — самым крупным публичным каталогом общей генетической вариации, пишет «Интерфакс».

После синтеза белков человека и SARS-CoV-2 авторы работы перешли к «эволюционному анализу» геномов. В результате выяснилось, что древние жители Восточной Азии адаптировались к источнику заражения.

«В ходе эпидемии отбор благоприятствовал вариантам генов человека, связанных с патогенезом, с адаптивными изменениями, предположительно приводящими к менее тяжелому заболеванию», — рассказал участвовавший в исследовании профессор Кирилл Александров.

Это стало подтверждением открытия о том, что вирусы играют значительную роль в эволюции человека.

Между тем у жителей Восточной Азии присутствует уникальный набор из 42 белков CoV-VIP, специфических к коронавирусам, пишет «Росбалт». Возраст самых древних из этих белков оценивается в 900 поколений.