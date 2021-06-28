28 июня 20°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Популярная наука

Ученые узнали о коронавирусной эпидемии, бушевавшей 20 тыс. лет назад

20 тыс. лет тому назад на территории нынешних Китая, Монголии, Кореи, Тайваня и Японии свирепствовала эпидемия коронавируса, сообщил Квинслендский технологический университет (QUT).

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Были проведены генетические изыскания.

Следы «доисторического» вируса были найдены путем изучения изменений в генах, которые кодируют белки, взаимодействующие с вызвавшим пандемию 2019 года коронавирусом.

Для этого исследователи воспользовались проектом «Тысяча геномов» — самым крупным публичным каталогом общей генетической вариации, пишет «Интерфакс».

После синтеза белков человека и SARS-CoV-2 авторы работы перешли к «эволюционному анализу» геномов. В результате выяснилось, что древние жители Восточной Азии адаптировались к источнику заражения.

«В ходе эпидемии отбор благоприятствовал вариантам генов человека, связанных с патогенезом, с адаптивными изменениями, предположительно приводящими к менее тяжелому заболеванию», — рассказал участвовавший в исследовании профессор Кирилл Александров.

Это стало подтверждением открытия о том, что вирусы играют значительную роль в эволюции человека.

Между тем у жителей Восточной Азии присутствует уникальный набор из 42 белков CoV-VIP, специфических к коронавирусам, пишет «Росбалт». Возраст самых древних из этих белков оценивается в 900 поколений.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость