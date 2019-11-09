Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Популярная наука

Ученые выяснили, чем опасна тщательная уборка и кого плодят чистящие средства

Американские ученые выяснили, что тщательная уборка дома, хоть и убивает бактерии, но создает условия для размножения грибков.

Уборка подъезда.
Уборка подъезда.
Altapress.ru

Как сообщает medportal.ru, к такому выводу пришли исследователи из Оклахомского Университета, изучавшие бактерии и грибки, обнаруженные в сельских и городских домах Перу и Бразилии.

Авторы исследования выявили интересную закономерность — в городских домах грибки размножаются больше. Это может быть связано с использованием чистящих средств при уборке.

Как отметила биохимик Лора-Исобель МакКолл, уборка при помощи чистящих средств действительно помогает уничтожить бактерии, но в результате создается открытая поверхность для роста грибков.

«Также возможно, что грибки становятся более устойчивыми к моющим средствам», — подчеркивает исследовательница.

Кроме того, ученые отмечают, что городские дома изначально спроектированы так, что зачастую они блокируют свет и задерживают углекислый газ, а это может создать благоприятные условия для роста грибков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость