Ученые выяснили, чем опасна тщательная уборка и кого плодят чистящие средства

Американские ученые выяснили, что тщательная уборка дома, хоть и убивает бактерии, но создает условия для размножения грибков.

Как сообщает medportal.ru, к такому выводу пришли исследователи из Оклахомского Университета, изучавшие бактерии и грибки, обнаруженные в сельских и городских домах Перу и Бразилии.

Авторы исследования выявили интересную закономерность — в городских домах грибки размножаются больше. Это может быть связано с использованием чистящих средств при уборке.

Как отметила биохимик Лора-Исобель МакКолл, уборка при помощи чистящих средств действительно помогает уничтожить бактерии, но в результате создается открытая поверхность для роста грибков.

«Также возможно, что грибки становятся более устойчивыми к моющим средствам», — подчеркивает исследовательница.

Кроме того, ученые отмечают, что городские дома изначально спроектированы так, что зачастую они блокируют свет и задерживают углекислый газ, а это может создать благоприятные условия для роста грибков.